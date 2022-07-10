Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая

С 8 июля 2022 года Казахстан открывает в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. При этом, действоваший ранее, специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета миграционной службы МВД Казахстана.

Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным, туристическим и целям.

Важно отметить, суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дней в течение каждого 180-дневного периода. Нарушение данного условия влечет административную ответственность иностранца в виде:

- штрафа от 10 до 25 МРП;

- ареста до 15 суток;

- выдворения за пределы Республики Казахстан, а также запрета на въезд в Казахстан в течение пяти лет (по решению суда).

Кроме того, иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках безвизового режима. Для этих целей принимающей стороне (физическое или юридическое лицо) необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на работу и визу в Казахстан.