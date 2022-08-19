Арабская компания намерена реализовать крупные автодорожные проекты в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с генеральным директором компании Al Badie Group for Trading and Investment (ABG) Халедом Мохамедом Аль Бади, на которой были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере строительства автомобильных дорог, передает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В ходе встречи гендиректор компании выразил намерение ABG профинансировать и реализовать крупные автодорожные проекты в Казахстане, включая модернизацию ряда трасс.

Смаилов подчеркнул, что на данный момент наблюдается растущий интерес арабских инвесторов к Казахстану, чему способствовал недавний визит главы государства в ОАЭ.

Он отметил, что Казахстан высоко ценит каждое предложение иностранных партнеров и остается приверженным всем своим обязательствам по защите инвестиций и обеспечению благоприятного делового климата.

По итогам встречи премьер-министр сказал, что предложения компании будут внимательно изучены и проработаны соответствующими госорганами.