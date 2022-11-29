Казахстан планирует открыть очередной ж/д переход на границе с Китаем

БАКУ /Trend/ - Казахстан прорабатывает вопрос открытия третьего железнодорожного перехода с Китаем.

Об этом сказал заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая 28 ноября на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

По его словам, для дальнейшего наращивания транзитного грузопотока прорабатывается вопрос по открытию третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем в районе Бахты в Урджарском районе Абайской области с дальнейшим строительством новой железнодорожной линии "Аягоз-Бахты" и терминалом пограничного перехода.

Жумангарин отметил, что в Казахстане сформированы и функционируют 5 международных ж/д и 8 автомобильных транзитных коридоров. Из них 3 ж/д и 6 автомобильных коридоров синхронизированы с коридорами, проходящими по территории Российской Федерации.