Французская EDF готова оказать содействие Казахстану в строительстве гражданских ядерных объектов

БАКУ /Trend/ - Французская Électricité de France (EDF) готова оказать содействие Казахстану в строительстве гражданских ядерных объектов? сказал во вторник Trend источник в EDF.

"Казахстан и Франция имеют очень давнюю историю партнерства и сотрудничества в более широкой сфере атомной энергетики, в частности, в сфере торговли ураном. То, что мы можем предложить — это многолетний опыт, основанный на проектировании, строительстве и эксплуатации крупных реакторов", — сказал источник.

Представитель EDF также сообщил о переговорах между Вакисом Рамани, вице-президентом по международному развитию новых атомных электростанций EDF, Булатом Акчулаковым, министром энергетики Казахстана, и Жандосом Нурмаганбетовым, вице-министром энергетики Казахстана вокруг перспектив сотрудничества в сфере гражданской ядерной энергетики между Казахстаном и Францией.

"Électricité de France рассматривает необходимые условия для внедрения технологии EPR1200, которая очень подходит для энергосистемы Казахстана", — добавил представитель EDF.

Кроме того, французская компания, правительство Казахстана и "Казахстанские атомные электрические станции" провели несколько обсуждений для анализа различных аспектов потенциального сотрудничества.

Представитель EDF добавил, что компания будет использовать свой опыт для обеспечения безопасной и надежной работы в долгосрочной перспективе.

В заключение представитель компании сказал, что они ожидают долгосрочного сотрудничества Казахстана и Франции в этом направлении.