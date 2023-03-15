В Актюбинской области Казахстана запланирована реализация 177 проектов по строительству дорог

БАКУ /Trend/ - В нынешнем году в Актюбинской области Казахстана с целью ремонта и строительства дорог запланирована реализация 177 проектов на сумму 86,8 миллиарда тенге (192,9 миллиона долларов США), передает Trend со ссылкой казахстанские СМИ.

Сообщается, что 167 проектов будут связаны с дорогами местного значения протяженностью 770 километров.

В рамках этих проектов, в нынешнем году в Актюбинской области Казахстана планируется отремонтировать и построить 964 километров автодорог, в том числе 194 километров дорог республиканского значения, 655 километров местного значения и 115,2 километров улично-дорожной сети.

Между тем, для реализации всех проектов в Актюбинской области потребуется почти 90 тысяч тонн дорожного битума, а общая вместимость битумных хранилищ, имеющихся в регионе составляет 19 тысяч тонн, из которых на данный момент заполнено 13 тысяч тонн.

Отметим, что в нынешнем году Казахстан планирует увеличить вдвое объем работ по дорожному строительству в Актюбинской области.