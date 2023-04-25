Обнародована стоимость сельхозпроектов, реализуемых в Казахстане

БАКУ /Trend/ - На данный момент в сфере сельского хозяйства Казахстана реализуется порядка 300 проектов на сумму 536 миллиардов тенге (1,18 миллиарда долларов США).

Об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на состоявшемся 19 апреля совещании по вопросам социально-экономического развития страны под председательством главы государства, передает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Он отметил, что объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ в нынешнем году увеличен до 140 миллиардов тенге (309,88 миллиона долларов США).

Смаилов добавил что на проведение посевной аграриям было выделено 419 тысяч тонн дизельного топлива по сниженным ценам, а под сбор урожая будет предусмотрено еще 400 тысяч тонн топлива.

Кроме того, по словам премьер-министра, в 2023 году началась реализация проекта по повышению доходов сельчан за счет льготного микрокредитования и развития сельхозкооперации, на который было выделено 100 миллиардов тенге (221,34 миллиона долларов США).

Отметим, что в нынешнем году в Казахстане предусматривается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, площадей кормовых культур - на 36,5 тысячи га, а площадей сахарной свеклы - на 6,7 тысячи га.