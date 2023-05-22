Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном демонстрирует умеренный рост с начала года

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном в январе-апреле 2023 года увеличился на 7 процентов за год.

Как сообщает Trend, согласно имеющимся данным, товарооборот между двумя странами достиг 1,5 миллиарда долларов (1,4 миллиарда долларов за аналогичный период 2022 года).

Таким образом, за отчетный период 2023 года экспорт Узбекистана в Казахстан составил 426,8 миллиона долларов, что на 16,4 процента больше, чем в январе-апреле 2022 года (366,5 миллиона долларов).

Казахстанский экспорт в Узбекистан, в свою очередь, составил 1,08 миллиарда долларов. Показатель незначительно увеличился, почти на 4 процента, по сравнению с 1,04 миллиарда долларов за аналогичный период 2022 года.

Таким образом, доля Казахстана в общем товарообороте Узбекистана с января по апрель 2023 года составила 7,7 процента. Однако этот показатель снизился на 0,5 процентных пункта в годовом исчислении (8,2 процента за отчетный период 2022 года).

Ранее в этом году премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, объем двусторонней торговли в 2022 году достигнет 5 миллиардов долларов. В то же время обе страны поставили перед собой цель увеличить оборот на 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.