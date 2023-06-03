Казахстан может увеличить поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба" - Касым-Жомарт Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан может увеличить поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба".

Как передает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Центральная Азия-ЕС, который состоялся в Кыргызстане.

По словам Токаева, Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба".

"С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тысяч тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 миллиона тонн в год с возможностью его увеличения в будущем", - отметил он.

Кроме того, Президент Казахстана отметил, что с начала этого года начата прокачка казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан объемом 1,5 миллиона тонн в год. По его словам, в среднесрочной перспективе Казахстан планирует расширить экспорт нефти в направлении Актау - Батуми, а также увеличить объемы прокачки по трубопроводам Транскаспийского маршрута.