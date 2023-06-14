В Казахстане отмечается рост грузоперевозок всеми видами транспорта

БАКУ /Trend/ - В общей сложности 391,7 млн тонн груза было перевезено всеми видами транспорта в Казахстане с января по май 2023 года, что на 1,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об сообщает Trend.

По данным Бюро национальной статистики страны, грузооборот в Казахстане за указанный период вырос на 2 процента и составил 208 миллиардов тонно-километров.

Кроме того, значительный рост был достигнут в сфере пассажирских перевозок: было перевезено 639,8 миллиона пассажиров, что на 11,9 процента больше по сравнению с предыдущим годом. Пассажирооборот достиг 22,6 миллиарда пассажирокилометров (вырос на 17,1 процента).

С января по май 2023 года в различных городах и регионах Казахстана также наблюдался рост грузооборота. Так, заметный рост был зафиксирован в Шымкенте (48,3 процента), Алматы (34,5 процента), Астане (20,6 процента), и Восточно-Казахстанской (40,1 процента), Павлодарской (28,4 процента), Западно-Казахстанской (16,1 процента), Северо-Казахстанской (15,7 процента), Карагандинской (5,9 процента), Костанайской (5,2 процента) и Кызылординской (4,4 процента) областях.