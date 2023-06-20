В Казахстане зафиксирован рост добычи нефти и газа

БАКУ /Trend/ - Объем производства в горнодобывающей промышленности Казахстана с января по май 2023 года увеличился на 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на заседании правительства.

По его словам, заметный рост наблюдался в добыче нефти (2,4 процента), природного газа (1,3 процента) и других ценных полезных ископаемых (20 процентов). Тем не менее, в отчетный период произошло небольшое снижение добычи металлических руд на 0,5 процента, услуг по добыче полезных ископаемых на 7,3 процента и добычи угля на 8,5 процента.

С другой стороны, обрабатывающая промышленность продолжает демонстрировать положительный рост. Объем производства увеличился на 3,3 процента. В пятнадцати регионах Казахстана зафиксирован положительный рост, особенно заметный в городе Алматы, а также Костанайской, Северо-Казахстанской и Абайском регионах.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, производство машин выросло на 31,9 процента, включая существенное увеличение производства автомобилей на 40,8 процента и производство электрооборудования на 37,8 процента.

Кроме того, рост наблюдался в следующих секторах: производство продуктов питания на 6,5 процента, продуктов нефтепереработки на 3 процента, строительных материалов на 4,1 процента, напитков на 5,8 процента, пластмассовых изделий на 7,7 процента и легкой промышленности на 31,1 процента.