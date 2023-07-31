Казахстан увеличил экспорт железнодорожных грузов в Китай

БАКУ /Trend/ - Экспорт Казахстана в Китай в первом полугодии текущего года составил 8,3 млн тонн различных грузов, что на 37 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend.

Согласно АО "НК Казахстанские железные дороги", за отчетный период экспорт зерна увеличился в три раза, достигнув 1 млн тонн, а экспорт металлической руды увеличился на 15 процентов, составив 4 млн тонн, в том числе 2,6 млн тонн железной руды, что на 25 процентов больше уровня января-июня прошлого года.

Кроме того, экспорт цветных металлов увеличился на 55 процентов и составил 220 000 тонн. Также вырос экспорт растительных масел, достигнув 75 000 тонн, что на 70 процентов больше января-июня прошлого года.

Импорт груза в Казахстан из Китая за январь-июнь 2023 года вырос на 13 процентов, до 5,4 млн тонн. Было импортировано на 13 процентов больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года, строительных грузов - на 30 процентов, химических грузов - на 5 процентов.

Слаженное сотрудничество между командами приграничных станций в обеих странах способствовало впечатляющему росту грузоперевозок железнодорожным транспортом, который составил 13,7 миллиона тонн, что на 26 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.