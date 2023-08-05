В Атырауской области Казахстана построят два новых завода

БАКУ /Trend/ - Два крупных завода, на которых работу получат 4500 человек, построят в Атырауской области.

Как передает Trend, об этом заявил заместитель акима области Жасулан Бисембиев.

По его словам, это завод по производству бутадиена и газоперерабатывающий завод. "Бутадиеновый завод планируется построить в партнерстве с одной из российских компаний. На нем будет производиться каучуковая продукция, необходимая для производства шин. Стоимость проекта - 800 млн долларов. На новом предприятии будет создано более 2500 рабочих мест", - сказал он.

Как отметил Бисембиев, строительство проекта начнется в следующем году и завод будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

"Второй завод - это совместный с иностранными инвесторами проект по переработке газа. Его стоимость - 500 млн долларов. На заводе, строительство которого начнется в этом году, будет создано более 2000 рабочих мест", - добавил он.