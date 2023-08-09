«КазМунайГаз» увеличила транспортировку нефти

БАКУ /Trend/ - Объем транспортировки нефти казахстанской национальной компанией "КазМунайГаз" увеличился на 5,8 процента и составил 39,3 млн тонн в январе-июне 2023 года, сообщает в среду Trend.

Согласно данным компании, объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам увеличился на 4,9 процента и составил 34 млн тонн. Основным фактором, способствующим росту, стало увеличение объема транспортировки нефти с Кашаганского и Тенгизского месторождений через систему "КазТрансОйл" в направлении Самары и систему КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум), а также увеличение объема транспортировки нефти в направлении порта Актау.

Общий объем морской транспортировки нефти вырос на 12 процентов, достигнув 5,2 млн тонн. Основным фактором увеличения в отчетном периоде стало восстановление объемов транспортировки нефти через КТК в направлении порта Мидия в Румынии через акваторию Черного моря.

Отметим, что объем добычи нефти и газового конденсата "КазМунайГаз" в первом полугодии текущего года составил 11,7 млн тонн, превысив данные прошлого года за аналогичный период на 10,1 процента.

Объем добычи природного и попутного газа в отчетном периоде 2023 года увеличился на 16,5 процента в годовом исчислении до 4,7 миллиарда кубометров.