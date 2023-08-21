Индекс промышленного производства в Казахстане значительно вырос

БАКУ /Trend/ - Индекс промышленного производства (ИПП) в Казахстане за период января-июля 2023 года составил 103,6%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Казахстана, передает Trend.

Согласно данным, за этот период было произведено товаров промышленности на общую сумму 26 272,9 миллиарда тенге. В структуре производства 46,6% (12 256 миллиардов тенге) пришлись на горнодобывающую отрасль, а 46,7% (12 272,9 миллиарда тенге) – на обрабатывающую промышленность.

Отмечается рост в производстве в горнодобывающей индустрии и разработке карьеров на 3,8%, в обрабатывающей промышленности – на 3%, в секторе снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 6,3%, в сфере водоснабжения, сбора, обработки и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений – на 6,2%.

В секторе горнодобывающей промышленности и разработке карьеров за январь-июль 2023 года ИПП составил 103,8%. Это объясняется ростом добычи сырой нефти (105,6%), природного газа (102,5%), руд, исключая железные (102%) и других полезных ископаемых (114,2%).

В обрабатывающей промышленности ИПП за отчетный период по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 103%. Заметен рост в производстве продуктов питания на 4,5%, напитков – на 6,4%, химической продукции – на 4,1%, резиновых и пластмассовых изделий – на 8%, готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования – на 8,1%, в машиностроении – на 28,7%.