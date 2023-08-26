«Казатомпром» о предложении от Иордании по разведке урана

БАКУ /Trend/ - Национальная атомная компания Казахстана «Казатомпром» не получала официальных предложений от Иордании по проведению совместных исследований в сфере урановых месторождений Королевства.

Как передает Trend, об этом заявил глава «Казатомпрома» Ержан Муканов, отвечая на вопросы журналистов.

«Такой интерес со стороны иорданской стороны мы также узнали из публикаций. Официального комментария не получали, то есть официально иорданская сторона не обращалась», - сказал он.

По его словам, в компании готовы к развитию нового сотрудничества с учетом экономической составляющей.

Напомним, что ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщалось о встрече посла РК в Иордании Айдарбека Туматова с председателем Комиссии по атомной энергетике Иордании Халедом Туканом.

«Иорданская сторона выразила высокую заинтересованность в установлении сотрудничества с казахстанской национальной компанией «Казатомпром» в сфере разработки урановых месторождений Королевства, проведения совместных исследований в данной отрасли, обмене опытом и знаниями», - говорилось в сообщении пресс-службы МИД.