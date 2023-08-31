В Казахстане снизились цены на сахар

За период январь–июль 2023 года казахстанские компании произвели 174,9 тысячи тонн тростникового или свекловичного сахара и патоки, сообщает Trend.

Сравнивая с аналогичным периодом предыдущего года, объем производства уменьшился на 7,4%. Это следует за предыдущим годом, когда был зафиксирован рост производства на 18,6%.

Импорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы в твердом состоянии за первые полгода 2023 года составил 278,8 тысячи тонн, что почти на треть больше, чем в тот же период 2022 года. Главными поставщиками сахара в Республику Казахстан остаются Россия и Бразилия. При этом объем импорта сахара из России вырос в 2,5 раза, достигнув 157,7 тысячи тонн, в то время как объем импорта из Бразилии увеличился лишь на 3,8%, до 111,9 тысячи тонн.

В прошлом году произошел "сахарный кризис", вызванный запретом на экспорт сахара из России, которая является основным поставщиком сахара и сырья для его производства в Казахстане. Разногласия между Министерством торговли и интеграции и Министерством сельского хозяйства относительно сахара и его дефицита способствовали панике и удорожанию сахара.

Согласно данным за июль 2023 года, цены на сахар снизились на 1,1% за месяц. В течение текущего года цены на сахар лишь в июне показали небольшой рост на 0,5%. В сравнении с июлем прошлого года, цены снизились на 16,1%. В различных регионах Казахстана отмечается падение цен на сахар. Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в Алматы (на 22,2%), Жамбылской (на 21,5%) и Западно-Казахстанской (на 21,2%) областях. Самое незначительное снижение цен наблюдается в Астане (на 4,7%) и Северо-Казахстанской области (на 6,7%) в годовой динамике.