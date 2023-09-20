Без всеобъемлющей реформы СБ ООН не удастся справиться с текущими вызовами - президент Казахстана

БАКУ /Trend/ - Без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности ООН не удастся справиться с текущими вызовами.

Как передает в среду Trend, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Глубоко убежден, что голоса "средних держав" и всех развивающихся стран в совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности. В нашем регионе растущая активность стран-участниц стала позитивным фактором в превращении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию, способную внести вклад в посредничество и миротворчество на континенте. Аналогичным образом Казахстан, как действующий председатель Шанхайской организации сотрудничества, выдвинул Инициативу о мировом единстве за справедливый мир и согласие. Эта инициатива, к которой мы приглашаем вас присоединиться, включает в себя новую парадигму безопасности, справедливую экономическую среду и чистую планету. Открытый диалог между Глобальным Югом и Глобальным Севером является его центральным пунктом", - сказал президент Казахстана.

Токаев указал, что из всех вызовов, с которыми сталкивается человечество, пожалуй, самым разрушительным является угроза применения ядерного оружия. 30 лет назад Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине унаследованного ядерного арсенала.

"Именно поэтому логика ядерной повестки дня должна быть пересмотрена. Только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность. В этой связи Казахстан заявляет о своей неизменной приверженности Договору о запрещении ядерного оружия. Мы поддерживаем развитие новых механизмов в области разоружения и нераспространения. Стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году вполне может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности", - добавил он.