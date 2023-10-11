Казахстанско-британское сотрудничество в увеличении мощности ВИЭ набирает обороты – комиссар по торговле (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Великобританией и Казахстаном в увеличении мощности экологически чистых возобновляемых источников энергии набирает обороты.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend торговый комиссар Его Величества в регионе Восточной Европы и Центральной Азии и Генеральный консул Великобритании в Стамбуле Кенан Полео.

Торговля между Великобританией и Казахстаном

"Наши двусторонние торговые отношения крепнут и в наших странах имеется огромный потенциал для бизнеса. Общий объем торговли товарами и услугами между нашими странами за четыре квартала (со второго квартала 2022 года по второй квартал 2023 года) составил 2,1 миллиарда британских фунтов, что на 5,8 процента больше, чем годом ранее. Однако для меня важен не текущий объем торговли, а направление движения.

И Казахстан, и Великобритания взяли на себя обязательство активизировать сотрудничество и улучшить экономические связи, и я уверен, что в ближайшие годы мы увидим, как все больше и больше предприятий подписывают соглашения и работают вместе на благо обеих стран", - сказал он.

Перспективы энергетического сотрудничества Великобритании с Азербайджаном и Казахстаном

Говоря о совместных проектах Азербайджана и Казахстана в энергетическом секторе, Полео отметил, что ему всегда приятно видеть, как страны региона сотрудничают в новых проектах.

"Великобритания является крупнейшим инвестором в Азербайджане в течение ряда лет, во многом благодаря присутствию bp в энергетическом секторе. Недавно правительство Великобритании подписало Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетического перехода с Азербайджаном, чтобы поделиться передовым опытом в области экологически чистой энергетики, энергоэффективности, низкоуглеродных технологий, а также в переходе на энергетический рынок", - сказал он.

Как он отметил, Великобритания обладает ведущим мировым опытом в области чистой энергетики и всегда открыта к сотрудничеству по использованию новых, инновационных и "зеленых" технологий в энергетическом секторе.

"В качестве примера можно привести британскую консалтинговую фирму BVG Associates, которая недавно разработала дорожную карту морской ветроэнергетики для Азербайджана на основе исследования Всемирного банка, который оценил потенциал морской ветроэнергетики страны в 157 ГВт", - добавил он.

По его словам, сотрудничество между Великобританией и Казахстаном в увеличении мощности экологически чистых возобновляемых источников энергии набирает обороты и демонстрирует большой потенциал.

Полео отметил, что Казахстан взял на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов к 2060 году в рамках своей стратегии углеродной нейтральности, которая будет включать амбициозную работу в различных секторах.

"Правительство Великобритании подписало с Казахстаном Меморандум о стратегическом партнерстве по низкоуглеродному водороду, который поможет обмену передовым опытом в области низкоуглеродных водородных технологий, а также переходу на энергетический рынок. Кроме того, мы также предпринимаем четкие и практические шаги, чтобы помочь расширить деловые связи в области зеленой энергетики. Это также было продемонстрировано недавно, когда моя команда в Казахстане возглавила делегацию высокопоставленных представителей казахстанских предприятий в Абердине, одном из самых впечатляющих центров экологически чистой энергетики в Великобритании", - сказал он.

Далее Полео отметил, что делегация встретилась со своими коллегами в Великобритании, обменялась знаниями и рекомендациями по передовому опыту, а также добавил, что он надеется на дальнейшие плодотворные двусторонние дискуссии.

Выгоды Великобритании от "Среднего коридора"

"Великобритания привержена расширению торгового и энергетического сотрудничества со странами Центральной Азии, включая устойчивые транспортные связи. Проект "Средний коридор" может помочь повысить устойчивость торговли за счет улучшения сообщения от казахстанско-китайской границы до всего региона через Турцию и дальше.

Мы рассматриваем это как блестящую возможность для правительства Великобритании и других партнеров, чтобы способствовать инвестициям в инфраструктуру и поддержать политическое соглашение о создании предсказуемого логистического пути для Центральной Азии", - сказал он.

Потенциально новые перспективы сотрудничества между Великобританией и Казахстаном

"Мне выпала честь поехать в Казахстан в рамках своего первого официального визита в мае. Было здорово увидеть и ощутить на собственном опыте, сколько интересных возможностей здесь существует для инновационного британского бизнеса. Наши страны поддерживают растущее партнерство, и мы стремимся расширять сотрудничество по целому ряду приоритетных секторов, включая технологии", - сказал он.

Кенан Полео отметил, что OneWeb является блестящим примером того, чего можно достичь, когда две страны работают вместе.

"Мы ожидаем, что к концу этого года будет полностью сдана в эксплуатацию британская наземная станция OneWeb в Алматинской области, которая обеспечит спутниковую связь странам Евразии. Во время моего визита в Казахстан у меня была возможность изучить одну из самых интересных областей сотрудничества: горнодобывающую промышленность. Было здорово узнать, как опыт Великобритании в полном жизненном цикле горнодобывающей промышленности, включая низкоуглеродные решения, может способствовать переходу к более чистому и зеленому будущему для казахстанского бизнеса", - сказал он.

По его словам, сфера образования также является ключевым сектором сотрудничества.

"В 2024 году исполняется 30 лет со дня подписания в 1994 году Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и культуры между Великобританией и Казахстаном. Образование – это очень важный сектор, который демонстрирует, чего можно достичь, работая вместе. Когда Университет Де Монфорт открылся в Алматы в 2021 году, он стал первым международным университетом, открывшим кампус в Казахстане, а буквально в прошлом месяце Университет Heriot-Watt запустил три программы двойного диплома в партнерстве с Университетом Жубанова в Актобе. Это отличная новость для Великобритании и Казахстана, и я хочу видеть больше подобных историй успеха", - добавил он.