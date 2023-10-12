Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Казатомпром зарегистрировал увеличение выручки при незначительном росте добычи (Эксклюзив)

Казахстан Материалы 12 октября 2023 09:01 (UTC +04:00)
Казатомпром зарегистрировал увеличение выручки при незначительном росте добычи (Эксклюзив)

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Объем производства урана национальной атомной компанией Казахстана "Казатомпром" за первое полугодие 2023 года был почти на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2022 года, продемонстрировав небольшой прирост на 2%, и составил 10 225 тонн.

Об этом сообщил во вторник Trend источник в компании.

"Объемы продаж в первом полугодии 2023 года были выше на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в основном за счет изменения сроков поставок, запланированных заказчиком. Следует отметить, что объемы продаж могут существенно меняться в каждом периоде в зависимости от запросов клиентов и сроков осуществления физических поставок", - сказали в компании.

Как отметили в компании, консолидированная выручка атомного холдинга за первое полугодие 2023 года составила 619 миллиардов тенге (примерно 1,3 млрд долларов США), увеличившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"К числу факторов, оказавших влияние на рост выручки, относятся рост спотовой цены на оксид урана, увеличение объема реализации, связанное со сроками поступления запросов от клиентов и соответствующими различиями в графиках поставок, а также рост доходов от урановой продукции и продукции из редких металлов", - подчеркнул источник.

Источник упомянул, что "Казатомпром" сохраняет уверенность в достижении своего производственного плана на 2023 год, который остается неизменным, на уровне 20% ниже от запланированного общего объема в рамках контрактов на недропользование.

"Ожидается, что объем производства в текущем году составит от 20 500 до 21 500 тонн урана", - добавили в компании.

Компания "Казатомпром" зарегистрировала сокращение производства урана в 2022 году на 3% по сравнению с 2021 годом – до 21 227 тонн. Объемы производства, как на 100%-ной основе, так и пропорционально доле владения за четвертый квартал 2022 года и за весь 2022 год, были ниже в сравнении с 2021 годом в связи с воздействием пандемии COVID-19 на разработку скважин в 2021 году.

Объем продаж "Казатомпрома" и его дочерних компаний в 2022 года сократился на 1% (до 16 358 тонн). При этом средняя цена реализации фунта уранового концентрата (0,45 кг) выросла на 31% (до $43,46).

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости