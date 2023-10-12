Казатомпром зарегистрировал увеличение выручки при незначительном росте добычи (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Объем производства урана национальной атомной компанией Казахстана "Казатомпром" за первое полугодие 2023 года был почти на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2022 года, продемонстрировав небольшой прирост на 2%, и составил 10 225 тонн.

Об этом сообщил во вторник Trend источник в компании.

"Объемы продаж в первом полугодии 2023 года были выше на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в основном за счет изменения сроков поставок, запланированных заказчиком. Следует отметить, что объемы продаж могут существенно меняться в каждом периоде в зависимости от запросов клиентов и сроков осуществления физических поставок", - сказали в компании.

Как отметили в компании, консолидированная выручка атомного холдинга за первое полугодие 2023 года составила 619 миллиардов тенге (примерно 1,3 млрд долларов США), увеличившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"К числу факторов, оказавших влияние на рост выручки, относятся рост спотовой цены на оксид урана, увеличение объема реализации, связанное со сроками поступления запросов от клиентов и соответствующими различиями в графиках поставок, а также рост доходов от урановой продукции и продукции из редких металлов", - подчеркнул источник.

Источник упомянул, что "Казатомпром" сохраняет уверенность в достижении своего производственного плана на 2023 год, который остается неизменным, на уровне 20% ниже от запланированного общего объема в рамках контрактов на недропользование.

"Ожидается, что объем производства в текущем году составит от 20 500 до 21 500 тонн урана", - добавили в компании.

Компания "Казатомпром" зарегистрировала сокращение производства урана в 2022 году на 3% по сравнению с 2021 годом – до 21 227 тонн. Объемы производства, как на 100%-ной основе, так и пропорционально доле владения за четвертый квартал 2022 года и за весь 2022 год, были ниже в сравнении с 2021 годом в связи с воздействием пандемии COVID-19 на разработку скважин в 2021 году.

Объем продаж "Казатомпрома" и его дочерних компаний в 2022 года сократился на 1% (до 16 358 тонн). При этом средняя цена реализации фунта уранового концентрата (0,45 кг) выросла на 31% (до $43,46).