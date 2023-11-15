Казахстан работает над новой системой госпланирования - вице-министр

БАКУ /Trend/ - Казахстан работает над новой системой государственного планирования.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал вице-министр национальной экономики Казахстана Бауыржан Кудайбергенов в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

«На сегодня порядка 80% государственного бюджета Казахстана направлены на финансирование Целей устойчивого развития (ЦУР), а также на финансирование индикаторов и задач ЦУР. В настоящее время министерство экономики страны работает над новой системой государственного планирования, и одной из её задач является синхронизация стратегического, экономического и бюджетного планирования. Особенно хочу отметить синхронизацию задач и индикаторов ЦУР», - сказал Кудайбергенов.

По его словам, самым необходимым инструментом для привлечения частного капитала является инфраструктура.

«В рамках новой системы государственного планирования мы готовим большой документ, национальный инфраструктурный план Казахстана. Он будет служить основой для обеспечения инфраструктуры и энергоресурсов частному капиталу, включая компенсацию затрат инвесторов частного капитала на строительство и инфраструктуру, а также совместное финансирование определённых расходов», - добавил Кудайбергенов.