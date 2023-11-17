Казахстан работает над увеличением финансирования проектов в рамках Среднего коридора - вице-министр (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Казахстан готовит программы, направленные на увеличение финансирования проектов в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).

Об этом сказал Trend вице-министр национальной экономики Казахстана Бауыржан Кудайбергенов в кулуарах II Бакинского форума по устойчивому развитию.

"С учетом последних геополитических событий важность Среднего коридора увеличивается. Поэтому Казахстан и Азербайджан делают большую ставку на Средний коридор. Мы со своей стороны пытаемся увеличить финансирование, подстроить инфраструктуру под Средний коридор. Сейчас мы готовим программы, направленные на увеличение финансирования, привлечение инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в рамках ТМТМ", - сказал Кудайбергенов.

По его словам, проводятся работы по расширению порта Курык на Каспийском море, строительству дорог, расширению инфраструктуры от границы с Китаем до порта Курык, через который товары будут направляться в Азербайджан, а далее в Грузию, Турцию и Европу.

"Правительство Казахстана предпринимает важные шаги в направлении развития данного транспортного маршрута", - добавил вице-министр.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.