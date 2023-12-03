В Казахстане планируют построить судоремонтное и судостроительное предприятие

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, участвующий во Всемирном климатическом саммите COP28 в Дубае, присутствовал на церемонии подписания нескольких соглашений между государственными органами и предприятиями Казахстана и других стран, передает Trend.

В частности, АО "НК "КазМунайГаз" и AD Ports Group подписали Соглашение о принципах по созданию судоремонтного и судостроительного предприятия в Казахстане. В соответствии с этим соглашением будет создана совместная рабочая группа для исследования вопросов возможного строительства судоремонтного и судостроительного предприятия на берегу Каспийского моря в Казахстане. Abu Dhabi Ports Group также заключила соглашение с АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" о создании совместного предприятия.

Кроме того, было подписано Межправительственное соглашение между Республикой Казахстан и ОАЭ о реализации проекта ветровой электростанции (1 ГВт). Также был подписан Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "Самрук-Казына" и Министерством инвестиций ОАЭ о взаимопонимании по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Казахстана.