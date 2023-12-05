Каспийскому региону отводится особая роль в обеспечении энергобезопасности в Евразии - Мурат Нуртлеу

БАКУ /Trend/ - Каспийскому региону отводится особая роль в обеспечении энергетической безопасности и транспортной доступности на Евразийском континенте.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Сегодня Каспийский регион динамично развивается и обладает значительным потенциалом. Доверительный политический диалог, крепкие торгово-экономические, культурно-гуманитарные связи являются прочным фундаментом нашей взаимовыгодной кооперации. За три десятилетия создана солидная договорно-правовая база, определен правовой статус Каспийского моря, на всех уровнях работают эффективные механизмы взаимодействия. Каспийскому региону отводится особая роль в обеспечении энергетической безопасности и транспортной доступности на Евразийском континенте", - сказал министр.

По его словам, Казахстан продолжает совершенствовать свою транспортную инфраструктуру, в том числе порты Актау и Курык.

"В 2022 году объем транзита грузов через вышеуказанные порты увеличился в 2,5 раза и достиг 1,5 млрд тонн. Эта работа будет способствовать планомерному увеличению мощности данного коридора до 500 тысяч контейнеров к 2030 году", - сказал министр.

Мурат Нуртлеу с удовлетворением отметил положительную динамику роста взаимной торговли Казахстана с прибрежными государствами.

"За 8 месяцев текущего года она достигла 19 миллиардов долларов", - сказал он.

Как отметил глава МИД, большие перспективы открывает дальнейшее развитие инвестиционного партнерства в сферах сельского хозяйства, нефтехимии, здравоохранения, туризма и машиностроения.

"Пользуясь случаем, хочу еще раз заверить вас в том, что Казахстан неизменно выступает за укрепление и углубление пятистороннего сотрудничества", - добавил министр.