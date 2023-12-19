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Казахский порт Актау увеличил грузооборот благодаря экспорту нефти через Азербайджан (Эксклюзив)

Казахстан Материалы 19 декабря 2023 10:28 (UTC +04:00)
Казахский порт Актау увеличил грузооборот благодаря экспорту нефти через Азербайджан (Эксклюзив)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Объем грузооборота по маршруту Актау-Баку-Актау составил 1,728 миллиона тонн с января по октябрь 2023 года.

Об этом сказал в пятницу Trend источник в порту Актау.

Основную часть грузооборота составила нефть - 1,311 миллиона тонн. Также перевозились металл - 114 тысяч тонн, нефтяной кокс - 59 тысяч тонн и контейнеры - 13 581 ДФЭ.

По словам источника, общий грузооборот порта Актау за вышеуказанный период составил 3,785 миллиона тонн, что на 22 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (3,109 миллиона тонн).

Так, за первые 10 месяц текущего года перевалка нефти составила 3,012 миллиона тонн, что на 54 процента больше в сравнении аналогичным периодом 2022 года (1,957 млн тонн).

В то же время, уменьшилась перевалка зерна - с 384 тысяч тонн в 2022 году до 162 тысяч в 2023 году.

Кроме этого, увеличилась перевалка металла - 142 тысячи тонн (рост на 48 процентов), паромных грузов - 9 тысяч тонн (рост в три раза), а также других грузов - 459 тысяч тонн (рост на 31 процент).

Отметим, что порт Актау является составной частью Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по этому коридору. В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан".

Как ранее заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, к концу 2023 года поставки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан из Казахстана составят 1,125 миллиона тонн нефти.

Также отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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