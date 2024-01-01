Казахстан повысил цены на транзит российской нефти

БАКУ /Trend/ - Казахстан повысил цены на транзит нефти из России

Национальный оператор Казахстана АО «КазТрансОйл» с 1 января повысил тарифы на перекачку нефти из России по своему участку трубопровода ТОН-2.

Об этом сообщается на сайте оператора, передает Trend.

Теперь стоимость транзита на расстояние 1 тысячи километров составляет $11,28 за тонну (без НДС).

По данным АО «КазТрансОйл», распоряжение об изменении тарифа было утверждено главой правления компании в начале декабря 2023 года. Тогда цена за транзит 1 тысячи километров равнялась $9,3 за тонну. Такие параметры были установлены с 2018 года.

Магистральный трубопровод ТОН-2 (Туймазы--Омск--Новосибирск-2) обладает пропускной способностью в 10 млн тонн в год. Проектная мощность ТОН-2 может достигнуть 18 млн тонн в год. На территории Казахстана расположен участок трубопровода протяженностью 186,25 километра, через него российская нефть поставляется до Павлодарского нефтехимического завода, а затем ее часть направляется в Китай и Узбекистан.