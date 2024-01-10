Краткий обзор усилий Казахстана по развитию Среднего коридора в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Казахстан ведет работу по развитию своего участка Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает Trend со ссылкой на официальные данные, за 11 месяцев через морские порты Актау и Курык по маршруту ТМТМ перевалено 2,5 млн тонн грузов – рост на 107 процентов по сравнению с прошлым годом. Впервые по коридору ТМТМ в этом году перевезена казахстанская нефть.

В то же время, для развития маршрута в октябре 2023 года железнодорожными администрациями Казахстана, Азербайджана и Грузии подписаны учредительные документы по созданию единого оператора логистических услуг. Наряду с этим страны совместно с Турцией работают над синхронным устранением "узких" мест на маршруте.

Кроме этого, в целях улучшения логистического сервиса прорабатывается вопрос создания "единого окна" перевозок по ТМТМ. Полноценный запуск цифрового транспортного коридора запланирован на 2024 год.

В октябре 2023 года подписаны соглашения по развитию ТМТМ с Китаем, которые предусматривают наращивание экспортно-импортных и транзитных перевозок, содействие КНР в финансировании портовых инфраструктурных проектов, развитие мультимодальных перевозок по ТМТМ и т.д.

Для сокращения сроков доставки грузов автотранспортом до портов Актау и Курык планируется строительство автодороги республиканского значения "Шалкар – Бейнеу" протяженностью 515 км. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование.

Реализация мероприятий по развитию маршрута позволит к 2027 году увеличить его пропускную способность до 10 млн тонн в год.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.