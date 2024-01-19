Казахстанские ученые получат возможность изучить исторические материалы в библиотеке Ватикана

БАКУ /Trend/ - Библиотека Ватикана и Апостольский архив готовы на безвозмездной основе предоставить казахстанским ученым возможность изучить исторические материалы.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом было заявлено в ходе встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

"Касым-Жомарт Токаев поблагодарил архиепископа Пола Галлахера за готовность Библиотеки Ватикана и Апостольского архива на безвозмездной основе предоставить казахстанским ученым возможность изучить исторические материалы. Он также приветствовал сотрудничество Национального научного центра материнства и детства с Ватиканским педиатрическим госпиталем Bambino Gesu", - говорится в сообщении.

Токаев подчеркнул, что последовательная поддержка Ватикана способствовала тому, что проводимые Казахстаном съезды лидеров мировых и традиционных религий стали важной площадкой для укрепления взаимопонимания и взаимоуважения между религиями.

Глава государства напомнил об историческом визите Главы Католической церкви в Казахстан, который стал важным символом продвижения мира и вызвал широкий отклик не только среди католической общины Казахстана, но и представителей других религий в регионе.

По его словам, Казахстан придает особое значение укреплению связей со Святым Престолом в области образования, здравоохранения и борьбы с изменением климата. Касым-Жомарт Токаев еще раз подтвердил приверженность Казахстана межэтническому и межконфессиональному согласию во имя укрепления мира, гармонии и взаимного уважения.

В завершение беседы глава государства пригласил руководство Святого Престола принять участие в очередном Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.