Железнодорожная отрасль Казахстана должна включиться в цифровую гонку - Токаев

БАКУ /Trend/ - Железнодорожная отрасль Казахстана должна включиться в цифровую гонку.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения Инновационного центра АО "Казахстанские железные дороги".

"На недавнем расширенном заседании Правительства я уделил особое внимание вопросу цифровизации всех сфер экономики. В Казахстане сформирован прочный фундамент для внедрения передовых IT-решений. Отечественная железнодорожная отрасль должна безотлагательно включиться в цифровую гонку. Определенный задел, как мы сегодня увидели, имеется. За счет ускоренной цифровизации нам предстоит в самом ближайшем будущем значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы", - сказал Токаев.

По его словам, это придаст мощный импульс развитию не только транспортно-логистической сферы, но и всей экономики.

"Важно, чтобы IT-решения не внедрялись разрозненно, а комплексно дополняли друг друга, создавая единую цифровую экосистему", - сказал он.

Для выполнения данной задачи Токаев считает необходимым привлекать отечественные компании.

"Я полностью поддерживаю предложение о привлечении к этой работе отечественных IT-компаний. Таких компаний и специалистов в стране немало. Необходимо наладить эффективные связи с мировыми IT-компаниями. Такая стратегия должна реализовываться во всех отраслях экономики", - добавил он.