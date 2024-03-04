Вячеслав Володин указал на важность сближения законодательств стран ЕврАзЭС и "каспийской пятерки"

АСТАНА /Trend/ - Важно работать над сближением законодательств стран ЕврАзЭС и "каспийской пятерки", куда входят Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым.

"Важно работать над сближением законодательств стран ЕврАзЭС и "каспийской пятерки", куда входят Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран. Это, в частности, вопросы природопользования, добычи рыбы и сохранения Каспийского моря", - подчеркнул он.

Говоря о сотрудничестве России и Казахстана, Володин упомянул, что динамику отношений между странами задают президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что парламентариям двух государств необходимо активизировать свое взаимодействие на уровне Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой России и Мажилисом Парламента Казахстана, а также на уровне профильных комитетов.

"Вопросы развития отношений — это, в том числе законодательное обеспечение решений, принятых на уровне глав государств. Нам важно сделать все, чтобы мы внесли свой вклад в развитие отношений между нашими государствами на принципах взаимного уважения, дружбы, невмешательства в дела суверенных государств и, конечно, сотрудничества, которое приносит пользу каждой из наших стран", - добавил он.

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