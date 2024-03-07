Казахско-саудовское сотрудничество имеет стратегический характер - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией имеет стратегический характер.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом.

"Мы рассматриваем ваш визит как символ дружбы и тесных связей между двумя государствами. Я до сих пор нахожусь под очень позитивным впечатлением от своего визита в Вашу великую страну. Визит был действительно успешным. Мы достигли договоренностей по очень многим вопросам, прежде всего, о сотрудничестве в такой ключевой сфере, как энергетика. Уверен в светлом будущем наших отношений. Наше сотрудничество имеет стратегический характер", - сказал Токаев.

По его словам, казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня.

Также Токаев напомнил, что его договоренности с наследным принцем, премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом придали мощный импульс двустороннему взаимодействию во всех секторах.

В свою очередь Абдулазиз бен Салман поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.

"Мы высоко ценим двусторонние отношения с Казахстаном, которые имеют глубокие исторические корни. Саудовская Аравия была в числе первых стран, протянувших руку помощи только что обретшему свою независимость Казахстану", - сказал министр.