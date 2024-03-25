"KazAID" планирует увеличить оказываемую поддержку до 100 миллионов долларов - председатель правления

АСТАНА /Trend/ - Казахстанское агентство международного развития "KazAID" планирует увеличить оказываемую поддержку до 100 миллионов долларов США.

Как передает Trend, об этом на брифинге для иностранных журналистов в Астане сказал председатель правления "KazAID" Аркен Арыстанов.

"В 2022 году мы предоставили помощь на 36,7 миллионов долларов. В 2021 году более 43 миллионов долларов. Но наша глобальная цель – это довести эту сумму до 100 миллионов долларов в будущем. Развитые страны должны предоставлять не менее 0,7 процентов от своего ВВП на цели развития. Но в настоящее время, к сожалению, только 7 стран выполняют это требование. У нас тоже есть возможности для того, чтобы расти", - подчеркнул он.

Арыстанов упомянул, что на территории СНГ подобные структуры существуют только в Казахстане и Азербайджане.

"За последние 20 лет мы оказали помощь на сумму около 600 миллионов долларов. Но для того, чтобы систематизировать данную помощь, есть специальный комитет по содействию развитию в Организации экономического сотрудничества развития в Париже. "KazAID" было создано при МИД Казахстана в целях передачи знаний, навыков, научно-технического опыта в виде организаций семинаров, конференций, круглых столов, стажировок", - пояснил он.

Более того, по словам председателя правления, агентство также оказывает экспертную поддержку, предоставляет образовательные гранты, совершает вклады в международные организации, занимается строительством и реконструкцией инфраструктурных объектов в приоритетных секторах.

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