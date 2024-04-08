МИД Казахстана ведет работу по облегчению визового режима со странами ЕС

АСТАНА /Trend/ - Министерство иностранных дел Казахстана ведет работу по облегчению визового режима со странами Европейского союза.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"В настоящее время министерством иностранных дел Республики Казахстан ведется работа по облегчению визового режима со странами Европейского союза. Согласно полученной информации от консулов европейских стран, в Казахстане участились факты предоставления фальсифицированных документов, что в свою очередь приводит к росту фактов отказов в получении Шенгенской визы", - отметил он.

По его словам, предоставление документов, содержащих недостоверные факты, для получения визы наносит существенный вред имиджу Казахстана, что в свою очередь, усложняет ведение переговоров о либерализации визового режима, а также ухудшает визовую историю граждан, увеличивая шанс получения отказов на визы в будущем.

"Кроме того, предоставление подобных документов увеличивает срок рассмотрения визовых заявлений в связи с необходимостью тщательной сверки документов, в следствие чего участились случаи жалоб граждан о задержке получения визы. В этой связи, призываем граждан тщательно контролировать процесс предоставления необходимых документов, подачи заявления на визу, оплаты необходимых сборов", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!