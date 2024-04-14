Казахстан компенсирует перепроизводство в нефтедобыче согласно соглашению ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Казахстана планирует в рамках соглашения ОПЕК+ компенсировать перепроизводство нефти, которое произошло в марте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Trend.

"Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства на 131 тыс. баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона. Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в первом квартале", - говорится в сообщении.