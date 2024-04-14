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Казахстан компенсирует перепроизводство в нефтедобыче согласно соглашению ОПЕК+

Казахстан Материалы 14 апреля 2024 18:50 (UTC +04:00)
Казахстан компенсирует перепроизводство в нефтедобыче согласно соглашению ОПЕК+

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Казахстана планирует в рамках соглашения ОПЕК+ компенсировать перепроизводство нефти, которое произошло в марте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Trend.

"Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства на 131 тыс. баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона. Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в первом квартале", - говорится в сообщении.

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