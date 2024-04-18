Семь человек погибли в результате паводков в Казахстане

АСТАНА /Trend/ - Семь человек погибли в результате паводков в трех областях (Атырауской, Туркестанской и Абайской) Казахстана.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев на брифинге в кулуарах пленарного заседания сената.

"Вы сами видите, какие случились трагедии. В Атырауской области утонули четыре человека, в Туркестанской - маленький ребенок. По этим фактам возбуждены уголовные дела, ведется предварительное расследование", - сказал он.

К жертвам паводков Кожаев также отнес двух человек, утонувших в начале апреля на тракторе в Аягозском районе Абайской области. Тем самым он подтвердил гибель семи человек из-за наводнений. Также, по его словам, продолжаются поиски двух человек, пропавших без вести.

"В области Абай два человека пропали, поисковые мероприятия продолжаются, в Атырауской - часть тел найдено. Сейчас следствием проводятся оперативные мероприятия, по результатам которых будет ясно, как это произошло: причины, какие условия способствовали этому, и виновен ли кто-либо в этих происшествиях", - добавил он.

Напомним, что паводки в Казахстане начались в марте. В 8 регионах страны на местном уровне было объявлено чрезвычайное положение. В спасательных работах были задействованы десятки тысяч человек. С начала паводков в Казахстане эвакуировано более 115 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!