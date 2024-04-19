ЕС выделил 200 тыс. евро для помощи пострадавшим от паводков в Казахстане

АСТАНА /Trend/ - Европейский союз выделил 200 тысяч евро для помощи пострадавшим от паводков в Казахстане.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Казахстане.

"В связи с масштабными паводками в нескольких регионах Казахстана, от которых пострадали более 117 000 человек, Европейский союз выделяет 200 тысяч евро гуманитарных средств для помощи наиболее пострадавшим семьям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное финансирование ЕС направлено на поддержку Общества Красного Полумесяца Казахстана в предоставлении необходимой чрезвычайной помощи, включая предметы домашнего обихода, такие как матрасы и постельное белье, многоцелевые денежные средства и гигиенические материалы.

"Гуманитарная помощь, которая будет предоставлена в течение следующих трех месяцев, непосредственно поможет 5 тысячам человек, серьезно пострадавших от паводков. Особое внимание будет уделяться оказанию помощи домохозяйствам, возглавляемым женщинами, семьям, где есть люди с ограниченными возможностями или пожилые, а также семьям, имеющим более трех детей. Финансирование является частью общего вклада ЕС в Чрезвычайный фонд реагирования на стихийные бедствия Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - говорится в сообщении.

Напомним, что паводки в Казахстане начались в марте. В 8 регионах страны на местном уровне было объявлено чрезвычайное положение. В спасательных работах были задействованы десятки тысяч человек. С начала паводков в Казахстане было эвакуировано более 117 тысяч человек.