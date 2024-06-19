Казахстанская компания Qarmet начала реализацию проекта по газификации производства

БАКУ /Trend/ - Казахстанская компания Qarmet приступила к реализации крупного проекта по газификации своего производства, направленного на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, передает Trend.

Этот проект станет крупнейшей экологической инициативой в истории комбината. Переход на природный газ идет полным ходом и планируется к завершению в 2025 году. Предприятие будет подключено к газопроводу "Сарыарка", расположенному в 25 километрах от завода, что повысит экологичность и экономическую эффективность производства.

Выпуском труб для газопровода занимается АО "Qarmet Tubular Products Aktau", которое производит трубы различных диаметров с высокой прочностью для масштабных проектов по газификации. Руководитель по полному циклу производства и сбыта Владимир Тлеубаев отметил, что трубы будут покрыты специальным защитным покрытием, способствующим быстрому потоку газа и продлевающим срок службы труб.

Процесс изготовления труб делится на несколько фаз. Завод уже работает над заказом, включающим около 600 тонн труб разного диаметра. Все работы планируется завершить к концу июня. Изготавливаемые трубы соответствуют мировым стандартам качества. После изготовления трубы будут транспортированы на комбинат в Темиртау, а сырье для их производства поставляется непосредственно Qarmet.

Переход на природный газ позволит предприятию не только снизить затраты на энергоносители, но и значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, что является важным шагом в улучшении экологической обстановки в регионе.