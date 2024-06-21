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Главы минэнерго стран ШОС одобрили проект стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года

Казахстан Материалы 21 июня 2024 12:19 (UTC +04:00)

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Главы энергетических ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассмотрели и одобрили "Стратегию развития энергетического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года" в ходе четвертого Совещание министров энергетики государств-членов ШОС в Астане.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на минэнерго Казахстана, данная стратегия была предложена к разработке по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках заседания Совета глав государств-членов ШОС 15-16 сентября 2022 года в городе Самарканд.

Документ определяет ключевые направления сотрудничества государств-членов ШОС в энергетической сфере до 2030 года, включая:

- перспективы развития транзитного потенциала энергетических ресурсов и возможность диверсификации экспортных маршрутов;
- формирование новой энергетической системы с выстраиванием баланса приоритетов развития отрасли;
- модернизацию традиционных источников энергии, системное совершенствование отрасли;
- развитие инновационных технологий и науки в области использования ВИЭ, развитие водородной энергетики;
- поиск новых решений в сфере энергосбережения и повышение энергоэффективности.

"В утверждаемой стратегии, мы достигли единого мнения о необходимости ведения сбалансированного подхода, развития как традиционной, так и возобновляемой энергетики в соответствии с национальными условиями стран ШОС", - отметил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Также главы энергетических ведомств обсудили стратегические подходы развития энергетического сотрудничества, содействие развитию новых подходов и выработке конкретных решений, направленных на обеспечение устойчивости и развития энергетического сектора государств-членов, государств-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу ШОС.

Министры обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам развития глобальной и региональной энергетической повестки, обсудили развитие энергетической отрасли, в частности возможности привлечения инвестиций и финансирования для осуществления проектов и программ в данной области.

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