Казахстан принял Концепцию развития ж/д транспорта до 2030 года

АСТАНА /Trend/ - В Казахстане приняли Концепцию развития железнодорожного транспорта до 2030 года, передает в среду Trend со ссылкой на министерство транспорта.

По словам разработчиков, железнодорожный транспорт, выполняющий инфраструктурные функции экономики, сталкивается с рядом проблем, которые могут ограничить пропускную способность и стать ограничителем для экономического роста.

В свою очередь, Концепция развития железнодорожной отрасли до 2030 года предусматривает поэтапное решение основных задач. В частности, это формирование оптимальной для государства и общества системы функционирования ж/д транспорта Казахстана, а также обновление и модернизация основных средств производства отрасли.

Как отмечает министерство, железнодорожный транспорт играет важнейшую роль в экономике страны, обеспечивая половину всего грузооборота и перевозку большей части экспортных и транзитных грузов. Говоря о пассажирских перевозках, следует отметить, что на сегодняшний день перевозки осуществляют 14 компаний, включая 1 национальную и 13 частных. Национальный перевозчик организует перевозку пассажиров железнодорожным транспортом более чем по 100 маршрутам. Ожидается, что в последующие годы пассажиропоток будет расти в основном за счет естественного прироста населения.

В свою очередь, Концепция развития железнодорожного транспорта составлена на основе анализа текущей ситуации в области грузовых и пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

Согласно информации минтранса, в ходе разработки документа изучены реформы соседних стран в области перевозок, а также рассмотрена действующая институциональная и регуляторная модель железнодорожной отрасли.

Ожидается, что в рамках стратегического документа будет реализован комплекс мероприятий по привлечению частных инвестиций в отрасль, обновлению субъектами конкурентного рынка подвижного состава, реализации крупных проектов строительства новых линий и совершенствованию механизма перевозок пассажиров частными компаниями.

Концепция развития железнодорожного транспорта будет реализована за счет средств республиканского бюджета, АО «Казахстанские железные дороги» и частных инвестиций.