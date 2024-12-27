Казахстанская авиакомпания приостановила рейсы в российский город из соображений безопасности

БАКУ /Trend/ - Казахстанские авиалинии QAZAQ AIR приостановила выполнение рейсов в один из российских городов.

Как передает Trend, об этом авиакомпания сообщила в своем Telegram-канале.

"Авиакомпания QAZAQ AIR вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана-Екатеринбург в период с 28 декабря т.г. по 27 января 2025 года.

Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов Россию. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков QAZAQ AIR. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков.

Пассажирам отмененных рейсов будет обеспечен возврат полной стоимости авиабилетов и предложено бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы Авиакомпании", - говорится в сообщении QAZAQ AIR.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.