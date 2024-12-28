Казахстан привлек к расследованию крушения самолета AZAL 17 международных экспертов - вице-премьер

АСТАНА /Trend/ - Казахстан привлек к расследованию крушения самолета AZAL близ Актау 17 международных экспертов.

Как передает Trend, об этом в комментарии казахстанским СМИ заявил вице-премьер Казахстана, глава правительственной комиссии по расследованию причин крушения самолета Канат Бозумбаев.

"Шесть экспертов из Азербайджана, двое - от Embraer, трое - из бразильского CENIPA, еще трое - от Межгосударственного авиационного комитета, двое - из Российской Федерации. Кроме того, скоро прибудет эксперт от ИКАО", - заявил вице-премьер.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате крушения 27 человек были доставлены в больницу. Среди них 15 граждан Азербайджана, 8 граждан России и 3 гражданина Кыргызстана. Личность одного пострадавшего пока не установлена.

Оба пилота и бортпроводница погибли, двое других членов экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.