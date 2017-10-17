Глава ГПС проинформировал Атамбаева о ситуации на кыргызско-казахской границе

17 октября 2017 10:26 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня принял председателя Государственной пограничной службы (ГПС) Уларбека Шаршеева. Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по охране и защите государственной границы, а также текущей ситуации на кыргызско-казахстанской государственной границе, где на контрольно-пропускных пунктах соседней страны продолжает наблюдаться большое скопление граждан и транспортных средств из-за принятых казахстанской стороной односторонних мер.

Атамбаев подчеркнул, что Государственной пограничной службой страны совместно с другими государственными органами должны быть приняты все необходимые меры для того, чтобы облегчить участь людей оказавшихся в сложной ситуации при пересечении кыргызско- казахстанской государственной границы со стороны Казахстана.

Отметив важность усиления мер по оказанию помощи людям, Глава государства поручил организовать работу по оказанию содействия в том, чтобы на пункты пропуска Казахстана в первую очередь направлялись большегрузные автомашины со скоропортящимися продуктами.

Глава государства также дал ряд поручений, касающихся дальнейшего совершенствования работы контрольно-пропускных пунктов и охраны государственной границы страны.

Azernews Newspaper
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