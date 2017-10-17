Внесены изменения в Закон КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О внесении изменений в Закон КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства». Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 14 сентября 2017 года.

Закон приводит нормы статей 12, 17 и 19 Закона «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» от 25 мая 2007 года № 72 в соответствие с Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах» от 31 июля 2015 года №210 в части досудебного порядка обжалования административных актов, действий или бездействия административных органов.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.