В Кыргызстане начались очередные выборы в местные кенеши

В Кыргызстане 28 января 2018 года начались очередные выборы в местные кенеши (представительный орган местного самоуправления), сообщает пресс-служба ЦИК, пишет Кабар.

Выборы пройдут в 11 местных кенешах, в 2-х городских и 9-ти айылных кенешах. Всего предстоит избрать 211 депутатов, из них - 149 депутатов айылных кенешей и 62 депутатов городских кенешей.

Всего были утверждены 29 избирательных округов и 56 избирательных участков.

Для участия в выборах местных кенешей зарегистрированы 1 тыс 250 кандидатов (453 кандидата в депутаты айылных кенешей и 797 кандидатов в городские кенеши).

В окончательный список избирателей на выборах депутатов некоторых местных кенешей включены 87 тыс 132 избирателя.

Выборы проходят:

- в Каджи-Сайском айылном кенеше Тонского района Иссык-Кульской области;

- а Джаны-Алышском айылном кенеше Кеминского района Чуйской области;

- в Джалал-Абадской области - Таш-Кумырский городской кенеш и Кара-Жыгачский айылный кенеш Аксыйского района;

- в Чуйской области - Кара-Балтинской городской кенеш Жайылского района, Александровский айылный кенеш Московского района, Кара-Булакский и в Кок-Ойрокский айылные кенеши Кеминского района;

- в Ошской области - С.Юсуповский айылный кенеш Араванского района и Ак-Ташский айылный кенеш Кара-Суйского района;

- в Нарынской области - Тоголок-Молдоский айылный кенеш Ак-Талинского района.

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