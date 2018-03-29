Жээнбеков провел встречу с Атамбаевым

29 марта 2018 19:43 (UTC+04:00)

О прошедшей встрече рассказала пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева сообщает в четверг агентство Kabar

Встреча прошла вчера, 28 марта. Но какие именно темы и вопросы были обсуждены между действующим и бывшим президентами - неизвестно. По словам Стамалиевой, подобные встречи двух соратников были и ранее.

Следует отметить, 31 марта состоится съезд Социал-демократической партии Кыргызстана, на котором ожидается избрать Алмазбека Атамбаева лидером партии.

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