Жээнбеков провел встречу с Атамбаевым

О прошедшей встрече рассказала пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева сообщает в четверг агентство Kabar

Встреча прошла вчера, 28 марта. Но какие именно темы и вопросы были обсуждены между действующим и бывшим президентами - неизвестно. По словам Стамалиевой, подобные встречи двух соратников были и ранее.

Следует отметить, 31 марта состоится съезд Социал-демократической партии Кыргызстана, на котором ожидается избрать Алмазбека Атамбаева лидером партии.

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