В Кыргызстане запретили рекламу алкоголя в интернете

Президент Кыргызстана подписал проект закона «О внесении изменений в Закон Кыргызстана «О рекламе», запрещающий рекламу алкогольной продукции в Интернете, передаёт новостное агентство Kabar.

Запрет распространяется на рекламу на сайтах, зарегистрированных не только в доменной зоне «KG», но и на сайтах в иных доменных зонах, где рекламная информация будет предназначена для потребителей в КР.

При этом ответственность за нарушение законодательства в этом случае будет нести рекламодатель.

В случае распространения рекламы об алкогольной продукции на сайтах, зарегистрированных в доменной зоне «KG», ответственность будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель (администрация интернет-сайта, на странице которого будет распространяться рекламная информация об алкогольной продукции).

Также необходимо отметить, что в интернет-сайтах, в том числе социальных сетях, существуют правила рекламной деятельности, которые содержат информацию о том, какие виды рекламных материалов и практик допустимы и не допустимы на сайте, с которыми рекламодателям необходимо ознакомиться перед созданием рекламных объявлений.

Согласно правилам рекламной деятельности некоторых интернет-сайтов, реклама, в которой предлагается или упоминается алкогольная продукция, должна соответствовать всем применимым местным законам, необходимым или установленным отраслевым стандартам, правилам, лицензиям и согласованиям. А также использоваться в отношении целевой аудитории, которая по возрастным и региональным критериям отвечает требованиям сайта относительно целевой аудитории и действующему местному законодательству.

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