Вице-премьер Кыргызстана освобожден от должности

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка Аскарбека Шадиева и он освобожден от занимаемой должности первого вице-премьера, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Напомним, что Шадиев допрошен в государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) 22 марта в рамках возбужденного уголовного дела по факту присвоения бюджетных средств с использованием поддельных документов завотделом комитета парламента Кыргызстана по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым и другими лицами.

После допроса Шадиев попал в больницу, у него проблемы с сердцем.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.