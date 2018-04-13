Вице-премьер Кыргызстана освобожден от должности

13 апреля 2018 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка Аскарбека Шадиева и он освобожден от занимаемой должности первого вице-премьера, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Напомним, что Шадиев допрошен в государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) 22 марта в рамках возбужденного уголовного дела по факту присвоения бюджетных средств с использованием поддельных документов завотделом комитета парламента Кыргызстана по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым и другими лицами.

После допроса Шадиев попал в больницу, у него проблемы с сердцем.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Кыргызстана освободил от должности генпрокурора
Кыргызстан 17:51
Парламентарии Кыргызстана и Узбекистана обсудили расширение двусторонних отношений
Узбекистан 10:31
Сооронбай Жээнбеков: Победа Ильхама Алиева на президентских выборах стала ярким свидетельством доверия народа к проводимому им курсу
Политика 12 апреля 11:49
Все избиратели на президентских выборах в Азербайджане имели равные условия - кыргызский депутат
Политика 12 апреля 09:53
Азербайджан и Кыргызстан направят наблюдателей на парламентские выборы в Малайзию
Политика 10 апреля 16:24
Убийство кыргызстанца на границе с Узбекистаном: Начато расследование
Кыргызстан 10 апреля 10:35
По итогам визита президента Кыргызстана в Турцию состоялась церемония подписания совместных документов
Кыргызстан 10 апреля 06:55
Президенты Кыргызстана и Турции провели переговоры в узком и расширенном форматах
Кыргызстан 10 апреля 03:31
Экс-президент Кыргызстана принял участие в Боаоском азиатском форуме
Кыргызстан 9 апреля 17:43
Афганистан экспортирует свою продукцию в Китай через Узбекистан и Кыргызстан
Бизнес 9 апреля 14:52
Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана обсудили инцидент со стрельбой на границе
Кыргызстан 9 апреля 10:39
Погранслужба Узбекистана сообщила о нарушении границы гражданином Киргизии
Узбекистан 7 апреля 17:58
Киргизия направила ноту Узбекистану в связи с инцидентом на границе двух государств
Кыргызстан 7 апреля 16:33
Освобожден от должности глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана
Кыргызстан 7 апреля 14:33
На границе с Узбекистаном застрелен гражданин Кыргызстана
Кыргызстан 7 апреля 11:26
В Кыргызстане задержан террорист, готовивший теракты в Центральной Азии
Кыргызстан 6 апреля 16:21
Стали известны цели визита президента Кыргызстана в Турцию и Бельгию
Кыргызстан 6 апреля 10:12
В Ташкенте состоялось очередное заседание РАТС ШОС
Узбекистан 6 апреля 09:25