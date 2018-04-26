Экс-премьера Кыргызстана вызвали на допрос

БАКУ /Trend/ - Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова вызвали в государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) на допрос в качестве свидетеля. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В повестке говорится, что он приглашен на допрос 26 апреля в 15:00. В случае неявки, он будет доставлен в ГКНБ принудительно. По какой причине Исаков вызван на допрос, пока неизвестно.

Напомним, сегодня стало известно, что экс-заместитель председателя таможенной службы Раимбек Матраимов, подал в суд на Сапара Исакова. Основание – незаконное увольнение Матраимова.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.