В Бишкеке состоялась дискуссия по торгово-экономическим направлениям кыргызско-российского сотрудничеств

В Бишкеке состоялась экспертная дискуссия по торгово-экономическим направлениям кыргызско-российского сотрудничества, передает Кабар.

В Бишкеке состоялась экспертная дискуссия «Торгово-экономические механизмы и гуманитарные направления кыргызско-российского межрегионального сотрудничества».

В мероприятии приняли участие представители государственных органов и экспертного сообщества Кыргызстана.

В рамках экспертной дискуссии рассматривали такие вопросы как, анализ существующих программ, решений и договоренностей на уровне регионов Кыргызстана и России: поиск лучших практик, также потенциальные сферы торгово-экономического сопряжения конкретных регионов Кыргызстана и России: сельское хозяйство, трудовая миграция, инвестиции.

Как отметил политолог Денис Бердаков, 2018-й год объявлен в Кыргызстане «Годом развития регионов», в рамках которого должны быть проработаны программы развития каждого региона, города, села с четким видением среднесрочных и долгосрочных целей качественного улучшения жизни населения.

«Российская Федерация является основным потребителем продукции сельского хозяйства кыргызстанских сел, и именно из регионов Кыргызстана выезжает на заработки большее количество трудящихся, чьи переводы обеспечивают покупательный спрос в регионах. Учитывая это, крайне продуктивно проанализировать имеющиеся торгово-экономические, образовательные связи регионов Кыргызстана и на основе лучших практик, а также учитывая специфику каждого региона (что производит, какая демографическая ситуация, какие есть потребности) и партнерские связи в промышленной кооперации наладить долгосрочные программы межрегионального сотрудничества на уроне областей, городов, регионов», - сказал он.

Организатором мероприятия выступает Фонд «Евразийцы – новая волна».

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