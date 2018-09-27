В Кыргызстане ожидается подписание законопроекта по повышению пенсий

27 сентября 2018 12:55 (UTC+04:00)

Правительство в ближайшие дни подпишет законопроект по повышению пенсий кыргызстанцам. Об этом сообщает Вечерний Бишкек со ссылкой на Социальный фонд Кыргызстана.

"Сейчас документ находится на утверждении. Но если кабмин примет положительное решение, то с 1 октября текущего года граждане республики начнут получать повышенные пенсии и им будет сделан перерасчет", - пояснили в Соцфонде.

Единственное, что пока не уточняется – предполагаемая сумма повышения.

Напомним, прошлое увеличение выплат в Республике Кыргызстан пришлось на октябрь 2017 года. Тогда средний размер пенсии по республике поднялся на 516 сомов и составил 5 517 сомов. Для пенсий до 5 000 сомов повышение в среднем составило 13,2 процента, а для выплат более этой суммы - 7 процентов. При этом, рост базовой и страховой части пенсий в общей сложности превысил 500 сомов.

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