В Кыргызстане в октябре пройдет осенняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ

1 октября 2018 13:22 (UTC+04:00)

В Бишкеке с 3 по 6 октября состоится осеннее заседание парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), сообщает в понедельник КирТАГ.

«В Бишкеке состоится осенняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой примут участие более 300 парламентариев из 57 стран Европы, Азии и Северной Америки», - сообщают в пресс-службе Жогорку Кенеша.

Сессия будет посвящена вопросам безопасности в Центральной Азии и за ее пределами. В ходе конференции участники обсудят проблемы борьбы с новыми вызовами и угрозами в приграничных районах путем укрепления доверия и регионального сотрудничества и обсудят вопросы миграции, торговли людьми и проблемы в сфере охраны окружающей среды.

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